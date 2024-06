Uno dei file aperti in casa Inter resta anche quello del vice-Sommer. I nerazzurri cercano qualcuno da affiancare al 35enne svizzero, in grado di rappresentare un'alternativa valida per il presente e, soprattutto, capace di raccoglierne l'eredità in futuro.

Dal punto di vista temporale - secondo la Gazzetta dello Sport - questo del portiere potrebbe essere il primo colpo 2024- 25. Si registra meno ottimismo rispetto ai giorni precedenti sul fronte Bento: l'Athletico Paranaense chiede tanto e la concorrenza è in aumento.

E allora occhio a Josep Martinez del Genoa: i rossoblu chiedono 20 milioni, ma c'è più margine per trattare rispetto a Bento.