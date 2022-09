Nessun intoppo dopo la lunga trasferta in Repubblica Ceca: ottima notizia per Inzaghi, che in vista dell'Udinese potrà contare sull'intera rosa a disposizione a parte Lukaku ovviamente. Sta bene anche Barella, nonostante l'entrataccia di Bucha. "Per domenica Inzaghi progetta altro turnover, nonostante sia l’ultima partita in programma prima della sosta - racconta la Gazzetta dello Sport -. In porta toccherà nuovamente ad Handanovic, continuando così nell’alternanza tra i pali. A centrocampo avrà nuovamente spazio Calhanoglu al posto di Mkhitaryan, Darmian ha un posto prenotato in fascia. Solito dubbio in attacco sul partner di Lautaro".