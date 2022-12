A quasi due mesi dalla sua ultima presenza con la maglia nerazzurra (29 ottobre Inter-Samp), Romelu Lukaku si riprende la scena e il campo. Oggi, contro la Reggina, il belga finalmente tornerà protagonista e tutti gli occhi saranno per lui, per capire a che punto si trova. "Reggio Calabria sarà la prima tappa di avvicinamento alla sfida al Napoli del prossimo 4 gennaio: Romelu dovrebbe giocare un tempo, poi il 29 col Sassuolo provare a portare il minutaggio verso i 60-75’. In attesa di riabbracciare Lautaro, farà la prima prova con Dzeko - conferma la Gazzetta dello Sport -. E chissà che la coppia “pesante” non possa essere quella che sceglierà Inzaghi contro il Napoli". I due sono compatibili, considerando le caratteristiche diverse nonostante lo stesso ruolo. Sempre in vista del test di oggi, tra i pali si rivedrà Onana (Handanovic è rimasto a Milano assieme a Dumfries). Ci sarà De Vrij, che al Mondiale non ha mai giocato.