Ieri, a tre giorni dalla finale di Coppa Italia, Alessandro Bastoni ha fatto registrare un ulteriore passo in avanti verso il pieno recupero. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore si è allenato ancora a parte, ma in previsione del rientro per l'importantissimo match contro la Juve. Ad Appiano, l'ex Parma e Atalanta ha fatto praticamente tutto quello che hanno fatto i compagni, evitando i contatti con gli stessi: ha corso e calciato senza avvertire problemi al polpaccio destro. Con ogni probabilità, si legge sulla rosea, tornerà in gruppo stamattina, per aumentare i carichi di lavoro: dipenderà dalle sensazioni di giornata, ma di sicuro domani pomeriggio sarà sul volo che porterà i nerazzurri a Roma. Una grande notizia per Simone Inzaghi, guardando i numeri: senza il suo mancino, infatti, vince di meno, perde di più e soprattutto subisce più reti.