"Non bella, ma la bellezza è soggettiva e la gran parte dei tifosi preferisce la pratica dei risultati all’estetica del gioco. Non esaltante, ma l’esaltazione genera eccessi pericolosi: meglio la sobrietà. Un’Inter essenziale ha battuto il Como e ha mantenuto la scia dell’Atalanta, capolista a +3 sugli inzaghiani, e del Napoli, al secondo posto un gradino sopra i nerazzurri milanesi". Questo il commento della Gazzetta dello Sport al 2-0 dei campioni d'Italia sulla squadra di Fabregas, che per affrontare i nerazzurri ha modificato il suo atteggiamento tattico.

Secondo la rosea, quella di ieri è stata una vittoria più faticosa del previsto proprio perché magari ci si aspettava un Como meno "tattico" e più propositivo, come sempre in questo campionato. Fondamentale averla sbloccata a inizio ripresa con l'inzuccata di Carlos Augusto per non trascinarsi ansie e paranoie col passare dei minuti. Da segnalare l'ennesimo clean-sheet: archiviato il 4-4 contro la Juve alla voce eventi bizzarri, nelle successive undici gare tra campionato e coppe l’Inter ha mantenuto la porta inviolata per otto volte,