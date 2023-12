Tre rinnovi sotto l'albero. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: presto, anzi prestissimo, arriveranno le firme sui prolungamenti di Lautaro, Dimarco e Mkhitaryan. Segno di programmazione e voglia di dare ulteriore stabilità alla squadra.

Tutto fatto per Lautaro, che allungherà fino al 2028, due anni in più rispetto alla scadenza, e ingaggio che lievita fino a 8 milioni più bonus. Mancano solo firma e annuncio anche per Mkhitaryan, che si vede confermato l'ingaggio attuale (3,9 netti a stagione) con scadenza al 2025. Giocatore fondamentale al di là del possibile arrivo di Zielinski. E poi Dimarco, premiato anche lui con un rinnovo fino al 2028 e aumento dello stipendio fino a 4 milioni (dai 2,2 attuali).

