Mancano ormai due giorni al Derby d'Italia e Simone Inzaghi - secondo la Gazzetta dello Sport - ha un unico dubbio di formazione riguardante la difesa. Acerbi o De Vrij? Al momento l'ex laziale appare favorito, anche se l'olandese è in netta crescita rispetto all'inizio della stagione. Per il resto, rispetto a Monaco, torneranno dall'inizio i vari Skriniar, Bastoni, Dimarco, Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dzeko. Il bosniaco farà coppia in attacco con Lautaro, considerando l'assenza di Lukaku.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.