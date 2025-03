Era in dubbio alla vigilia, per il solito problema di pubalgia, ma alla fine è sceso in campo, ha giocato tutta la partita e ha castigato l'Uzbekistan con una doppietta, portando l'Iran ai Mondiali 2026.

La rinascita di Mehdi Taremi arriva forse nel giorno meno atteso. E questa può essere una grande notizia per Inzaghi, che domani riabbraccerà ad Appiano quello che nel frattempo è diventato un eroe nazionale. Il fatto che si giochi negli Stati Uniti, poi, non è secondario a quelle latitudini: impossibile separare sport e politica - evidenzia la Gazzetta dello Sport -. Da parte sua, il 32enne Mehdi si è goduto una delle poche serate felici degli ultimi tempi: dopo una rete eccezionale al volo, i suoi compagni si sono messi le mani ai capelli per lo stupore e gli ha fatto meno male anche quel po’ di pubalgia che si trascina.

Che sia la svolta? Ci spera lui e ci sperano gli interisti...