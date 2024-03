Sta nascendo un'Inter XXL, con alternative ad altezza dei titolari in ogni reparto. Secondo la Gazzetta dello Sport, considerando le tante partite che i nerazzurri probabilmente si troveranno a dover affrontare nella prossima stagione, il club ha tutta l'intenzione di mettere a disposizione di Inzaghi un parco giocatori più ampio e con maggior qualità rispetto a quello attuale.

Da qui l'idea concreta di inserire anche Gudmundsson nel reparto offensivo: l'islandese piace davvero, lui ha già dato preferenza all'Inter e con Taremi rappresenterebbe un tandem di lusso alternativo a Thuram e Lautaro.

Ma non finisce qui. La Gazzetta mostra come l'allargamento della rosa riguardi anche tutti gli altri ruoli. Ad esempio, un altro upgrade è quello di Zielinski come vice Mkhitaryan dove oggi ci sono Klaassen e Sensi: un salto in avanti evidente.

Una stagione di 11 mesi, da agosto a fine luglio considerando il Mondiale per Club. Per questo serve un rosa profonda sia in quantità che in qualità. In difesa la crescita di Bisseck aiuta il piano di Marotta e Ausilio. Restano da valutare le situazioni di Acerbi e Dumfries che, per motivi diversi, non sono sicuri di restare: il club non si farebbe trovare impreparato.