Adesso il leader è lui. Senza Lautaro, toccherà a Marcus Thuram caricarsi di nuovo il peso dell'attacco sulle sue spalle e trascinare l'Inter a cavallo tra la fine di marzo e l'inizio di aprile.

Deschamps lo ha esentato dal doppio impegno di Nations League con la Francia a causa di quella caviglia che lo tormenta da un mesetto, ma ad Appiano Gentile regna l'ottimismo in tal senso e i segnali mandati tra Feyenoord e Atalanta indirizzano l'umore verso il sereno. Oggi Thuram tornerà in anticipo alla Pinetina e Inzaghi valuterà più da vicino l'evoluzione della situazione.

Gli esami di Lautaro (così come quelli di Dumfries) ci saranno lunedì, come conferma la Gazzetta dello Sport. E solo lì si capirà se il capitano salterà solo l'Udinese o se sarà costretto a un pit-stop più lungo. Intanto Inzaghi punta tutto sul francese, a segno due volte in Champions negli ottavi ma a secco in campionato da oltre un mese: il gol manca da Inter-Empoli del 19 gennaio.