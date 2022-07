I grandi assenti della trasferta di Ferrara erano proprio i potenziali futuri grandi assenti della rosa di Simone Inzaghi, trattasi di Milan Skriniar e Alexis Sanchez, entrambi esclusi dalla lista dei giocatori arruolabili col Monaco ed entrambi, guarda caso, sul taccuino dei possibili partenti. Entrambi out per motivi diversi, per coincidenza o meno, entrambi "sono i due giocatori sull’uscio interista" che come sottolinea la Gazzetta dello Sport godono di "umore del tutto diverso: lo slovacco, per la felicità trovata a Milano, resterebbe pure, ma si è fatto la bocca buona all’idea di guadagnare 7,7 milioni a stagione più bonus al Psg; il cileno, invece, cerca soltanto un modo per fuggire via presto". Un esodo che il cileno però vorrebbe avvenisse alle condizioni da lui dettate e per ciò ancora non avvenuto.

"La trattativa col Psg per lo slovacco si è trasformata in una guerra di nervi sottilissima" fa sapere la Rosea che spiega come i parigini siano ancorati all'offerta di 60 milioni e "l’Inter integerrima nella richiesta di 70", un gap che oggi non sembra essersi colmato ma che non è detto sia destinato a restare tale: "Negli ultimi giorni solo silenzio e un po’ di apprensione - spiega la Gazza -, ma la novità è che a inizio settimana, probabilmente martedì, è previsto un contatto tra gli uomini mercato interisti, l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio, e Campos".