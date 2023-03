Ieri Milan Skriniar è tornato a correre sul campo e a lavorare sul pallone, sebbene non ancora in gruppo. Però, secondo la Gazzetta dello Sport, l'ottimismo in casa Inter, non è alto: difficilmente lo slovacco partirà titolare a Oporto martedì sera. "Non c’è molto tempo a disposizione, c’è dunque anche un fatto di condizione fisica da valutare, al netto del problema alla schiena", si legge. E allora Darmian resta in vantaggio per ricoprire il ruolo di terzino destro, con Dumfries quinto in fascia. "In avanti, Dzeko è favorito su Lukaku al fianco di Lautaro. Nessun dubbio a centrocampo: Brozovic tornerà in panchina, regia a Calhanoglu", anticipa la rosea.