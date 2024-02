Di questo passo, lo scudetto sarà una formalità. La Gazzetta dello Sport non vede ostacoli per l'Inter, presentatasi a Lecce con la "squadra B", priva di diversi titolari. Impressiona il modo in cui vincono i nerazzurri nonostante il forte ricambio, che non ferma "un'orgia di numeri positivi". In classifica la capolista ha 66 punti, secondi solo ai 67 del 2006-07, dopo aver spazzato via anche un Lecce che ha provato a giocarsela in pressing alto e ha trovato un'Inter che si è adeguata perfettamente.

Nell'articolo risaltano alcune sottolineature per i singoli. Asllani, sul primo gol, ha servito una palla degna di Calhanoglu; Sanchez ha lavorato il pallone del 2-0 in maniera imperiale. Il tutto restando indietro di quasi sette metri come baricentro e illudendo il Lecce, per poi colpirlo in ripartenza, a dimostrazione di come la squadra sappia colpire in tanti modi differenti. Lo scudetto, secondo la rosea, è quasi inevitabile.