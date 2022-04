La vendita libera per i biglietti di Inter-Roma è iniziata questa mattina, ma il pubblico interista ha già risposto presente. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, sono infatti già 50mila i biglietti staccati per la sfida della 34ª giornata di campionato (in programma il 23-24 aprile, con data e ora da confermare).

Tutto esaurito, invece, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. "Restano a disposizione soltanto un migliaio di biglietti di terzo anello e un centinaio di primo rosso centrale. Sarà la prima stracittadina col Meazza pieno dallo scoppio della pandemia" precisa la rosea.