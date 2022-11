L'accordo, almeno a parole, sembrava vicinissimo. E, invece, di certo non c'è ancora nulla. La Gazzetta dello Sport torna a parlare del rinnovo di Milan Skriniar , volato a Dubai per qualche giorno di vacanza in attesa di riprendere a lavorare sul campo. Per ora, ancora nessuna chiarezza definitiva sul futuro: l'Inter non si può muovere dall'ultima offerta, quella di circa 6 milioni a stagioni compresi bonus facili. La palla, dunque, passa allo slovacco: accettare oppure addio a zero in estate. Secondo la Gazzetta , può incidere positivamente la grande voglia di Skriniar di restare a Milano a prescindere dall'offerta economica.

Il PSG offre 9 milioni complessivi di stipendio. "Un Everest irraggiungibile per le casse dell’Inter. Il Psg non ha fatto un passo indietro, semmai uno di lato perché ha percepito che la priorità dello slovacco sia quella di trattare con l’Inter per proseguire il viaggio a Milano - si legge -. Lo staff di Milan, però, vorrebbe che lo stipendio toccasse 7-7,5 milioni con i bonus, partendo da una base fissa di 6,5, guarda caso quella che è stata garantita a Brozovic un anno fa. La novità, anche per loro, è che l’Inter non intende più muoversi dalle proprie posizioni. Anche nella famosa parte variabile, non si può usare più il bilancino. Non si può smussare ancora qualche angolo. Tradotto: serve una risposta secca alla cifra proposta e la speranza di tutti all’Inter è che arrivi (in forma positiva) prima che riprenda ufficialmente la rincorsa al Napoli".

Con il ritorno a Milano, dovrebbe andare in scena l'incontro faccia a faccia risolutivo tra il giocatore e il suo entourage: passaggio dirimente per arrivare a una risposta definitiva da dare all'Inter. Poi, magari in contemporanea col ritiro maltese della prossima settimana, gli stessi agenti potrebbero incontrare i dirigenti nerazzurri per tirare le conclusioni. "Il colpo di scena è dietro l’angolo", si legge.