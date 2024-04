Si continua a lavorare sul fronte rinnovi in casa Inter. Non solo Lautaro e Barella: grandi manovre anche per Denzel Dumfries. Come spiega la Gazzetta dello Sport, una risposta definitiva arriverà entro maggio: il club nerazzurro ha messo sul piatto 4 milioni fino al 2027.

Dentro o fuori. L'Inter ha mandato a Dumfries un messaggio chiaro in tal senso per non ripetere un caso Skriniar. Senza rinnovo, quindi, l'olandese finirebbe sul mercato. Il rinnovo, fino a qualche tempo fa, sembrava ormai impossibile, invece il discorso si è riaperto e adesso toccherà al giocatore decidere se accettare l'ultima proposta o cambiare aria. Se dirà no finirà sul mercato. Pagato 12,5 milioni più bonus nel 2021, l'investimento di Dumfries è stato in buona parte ammortato ma l'Inter conta comunque di fare l'ennesima plusvalenza con una ventina di milioni.

