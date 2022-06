Due colpi per l'oggi e soprattutto per il domani: avanti tutta su Kristjan Asllani, 20enne regista dell’Empoli, e Raoul Bellanova, 22enne esterno destro del Cagliari. La Gazzetta dello Sport sottolinea come i due affari siano molto ben avviati.

Per quanto riguarda Asllani, l'Inter è pronta a regalare a Inzaghi l'alternativa in regia a Brozovic. "Marotta punta a convincere il club toscano a cedere Asllani in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni - presenze in Serie A e Champions? -, pronta eventualmente a inserire nell’offerta anche il cartellino di uno o più giocatori tra il portiere Radu e gli attaccanti Satriano e Sebastiano Esposito. Basterà? Vedremo, di sicuro l’Inter è ottimista e alla fine una soluzione si troverà", si legge sulla rosea.