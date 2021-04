L'Inter torna in campo dopo la sosta e fa visita al Bologna. Superato il Covid-19, Handanovic sarà regolarmente tra i pali mentre andranno in panchina De Vrij e Vecino. "Il centrale olandese è stato l’ultimo a negativizzarsi e stasera sarà l’unico difensore di ruolo in panchina. Al suo posto ci sarà Ranocchia, il capitano ombra, che ha sempre fatto bene quando Conte ha avuto bisogno di lui" riferisce La Gazzetta dello Sport. Con Vidal ma senza Perisic e Kolarov, a sinistra toccherà a uno tra Young e Darmian: l’inglese è favorito per una maglia dal 1'.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro.

