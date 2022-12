Anche la Gazzetta dello Sport conferma: l'addio alla Cremonese di Ionut Radu già nel mercato invernale sembra ormai certo. Il portiere romeno rientrerà alla base, all'Inter, dove poi probabilmente sarà 'girato' ancora in prestito. Due in particolare i club che hanno manifestato interesse nei suoi confronti, come anticipato dalla nostra redazione: Saint-Etienne e Reims (leggi l'esclusiva).