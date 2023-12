Tre a zero a un Napoli in netta ripresa e contro-sorpasso alla Juventus: l'Inter torna in testa alla classifica del campionato e fornisce l'ennesima prestazione di forza, un messaggio chiaro a tutte le concorrenti.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è la quarta volta su quattro che l’Inter risponde a un sorpasso con un contro-sorpasso. Un tris in casa dei campioni d'Italia ha un significato ancora più evidente: adesso sono 11 i punti di distacco dalla squadra col tricolore sul petto. E poi va ricordato come l'Inter solo nel 2020 con Conte aveva vinto a Napoli negli ultimi 17 anni. Continua anche a brillare la fase difensiva: altro clean-sheet e Sommer sugli scudi.