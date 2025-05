Pavard sta bene e sarà titolare nella difesa a tre davanti a Sommer completata da Acerbi e Bastoni. La Gazzetta dello Sport conferma l'unico dubbio di formazione risolto da Inzaghi per la finale di Champions League che vedrà questa sera l'Inter sfidare il PSG a Monaco di Baviera. La conferma è arrivata nella rifinitura di ieri: il francese è ok e partirà dal 1'. Gli altri dieci saranno invece i nerazzurri che hanno giocato contro il Barcellona sia all’andata sia al ritorno. A Monaco c’è anche Joaquin Correa, che però non andrà in panchina essendo fuori dalla lista Champions lista.

La squadra resterà a dormire a Monaco, con il rientro previsto a Milano domani mattina a prescindere da quello che sarà l'esito. Al seguito dei nerazzurro anche Oaktree con Katherine Ralph, Alejandro Cano, Renato Meduri e Carlo Ligori.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!