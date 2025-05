Chi andrà al dischetto nel caso in cui la finale di Champions tra PSG e Inter dovesse trascinarsi fino ai calci di rigore? La Gazzetta dello Sport 'anticipa' quelle che dovrebbero essere le scelte delle due squadre, elencando i cinque nomi nella testa dei due allenatori. Tra i nerazzurri lo specialista è Calhanoglu, dietro il turco c'è l'ipotesi che Asllani possa entrare anche solo per tirare. A seguire Mkhitaryan e Taremi. E l’ultimo potenziale nome? "Difficile escludere Lautaro - sentenzia la rosea -. Il Toro non ha un rapporto semplice con i penalty, ma ha voglia di riscatto dopo Madrid. Al Mondiale calciò contro l’Olanda e in finale con la Francia il ct Scaloni a lui aveva affidato il quinto tiro (non ce ne fu bisogno). Altri? Acerbi calciò a Madrid. E poi Zielinski e Zalewski, oltre ovviamente alle mani di Sommer".

Più leggibile la strategia dei francesi, reduci dalla vittoria agli ottavi contro il Liverpool proprio dagli undici metri. L'arma in più è Donnarumma, mentre al dischetto dovrebbero eventualmente presentarsi Vitinha, Gonçalo Ramos (che partirà dalla panchina), Dembelé, Doué e Kvara, che al momento conta otto centri e quattro errori, di cui due proprio in Champions.

