Il dopo-Onana è Anatolij Trubin. Ieri l'intermediario della trattativa tra Inter e Shakhtar Donetsk è stato in sede a Milano e le cose iniziano a farsi serie. "La convinzione è che, al di là della sua bravura istintiva e della reattività innata tra i pali, ci sia margine per farlo migliorare anche nella partenza dell’azione con i piedi - spiega la Gazzetta dello Sport -. Ma non sarà l’unico a prendere il posto di André perché l’Inter vede doppio: perde un portiere, ma ne vuole fare entrare due. Oltre al giovane ucraino, ecco uno più anziano a fargli da spalla: il 34enne Yann Sommer, svizzero che non rientra più nei piani del Bayern, ha l’identikit ideale per questo ruolo “cuscinetto”. Un po’ figura di esperienza e un po’ chioccia del ragazzino da svezzare assieme al nuovo preparatore dei portieri, Gianluca Spinelli, bloccato dal Psg già in primavera".

Insomma, il piano è chiaro: Trubin più Sommer (6 milioni) al posto di Onana-Handanovic. Quanto costa Trubin? Alla cifra di 10 milioni si potrebbe arrivare a un accordo. "La prossima settimana, quando probabilmente Onana cercherà casa a Manchester, si stringerà anche con lo Shakhtar per strappare un rapido e definitivo sì - si legge -. Contemporaneamente si lavorerà per l’altro portiere che dovrà affiancare il ragazzo: l’idea è di non avere in partenza un primo e un secondo scolpiti nella pietra, ma di riprodurre in partenza lo stesso iniziale dualismo dell’anno passato, quando Onana era appena arrivato dall’Ajax e Handanovic il capitano di lungo corso". Restano in corsa per il ruolo di "chioccia" anche Keylor Navas e Hugo Lloris, in uscita rispettivamente da Psg e Tottenham.

