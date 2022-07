Con la possibile cessione di Muriel alla Roma l' Atalanta ha dato l'accelerata per Andrea Pinamonti . La Gazzetta dello Sport riporta come ci sia già un'intesa di massima tra il giocatore e i bergamaschi. "Potrebbe diventare un ok ancora più convinto sapendo di poter avere, almeno sulla carta, un minutaggio importante. Che la presenza contemporanea di Zapata e Muriel renderebbe ovviamente meno scontato".

Pinamonti sa che con Gasperini può crescere molto, come capitato a tanti attaccanti nel recente passato. La sua spinta potrebbe essere decisiva, anche se il Monza resta in corsa. I brianzoli si sono però cautelati mettendosi sulle tracce anche di Petagna, mentre sempre per Pinamonti ha manifestato interesse pure il Sassuolo per sostituire Scamacca.