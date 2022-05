Se c'è un giocatore che in questo campionato è rimasto costante, sempre al top, anche nei momenti in cui la sua squadra ha barcollato, questo è senza dubbio Ivan Perisic . Per rendimento, il migliore della Serie A assieme a Maignan del Milan. Sul croato resta aperto il file rinnovo, che però sembra ormai prossimo alla chiusura e in senso positivo per i tifosi interisti.

D'altronde, contributo alla causa e statistiche non lasciano spazio a dubbi. "Da metà marzo ha partecipato a sette gol (due reti, cinque assist) e solo José Luis Morales del Levante (9), nella Liga, ha fatto meglio tra i centrocampisti in giro per l’Europa - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Insomma, se ci si fermasse solo a certi numeri, il rinnovo sarebbe quindi quasi scontato, ma altre variabili entrano in gioco a complicare il quadro: non pesano tanto i 33 anni di Perisic, che corre ancora più di un ventenne, quanto i paletti rigidi dei nerazzurri sul futuro monte ingaggi. Dovrà abbassarsi di una trentina di milioni, non pochi. Dopo le chiamate informali delle ultime settimane, ci si rivedrà a fine stagione per tirare una riga: dentro o fuori. Al momento, esiste distanza tra il biennale che vorrebbe lui, a sei milioni, e il biennale che mette sul tavolo l’Inter, a quattro più bonus, ma la situazione può evolversi. Ivan pretende una squadra che giochi la Champions e combatta per il titolo nazionale, ma all’orizzonte non si vedono spasimanti con queste credenziali e disposte ad assecondare le sue richieste di denaro. Insomma, tra un mese accettare un nuovo contratto nerazzurro potrebbe essere molto più semplice di adesso, con reciproca soddisfazione".

