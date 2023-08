Ieri, Simone Inzaghi ha definito, senza giri di parole, Benjamin Pavard un chiaro obiettivo di mercato dell'Inter. E in effetti, nelle ultime ore, il club sta lavorando intensamente per portare il difensore francese a Milano. Non senza scontrarsi con il Bayern Monaco, proprietario del cartellino fino al giugno 2024: da una parte c'è Thomas Tuchel che è molto contrario alla cessione, dall'altra ci sono i dirigenti tedeschi che continuano a sparare alto, chiedendo 35 milioni di euro complessivi per un calciatore al suo ultimo anno di contratto.

Da Viale della Liberazione si sono spinti fino a 30 milioni di euro e ora serviranno nuove chiamate tra Milano e Monaco per capire se ci sono margini di trattativa o meno. Di certo, spiega la Gazzetta dello Sport, l’ottimismo che si respirava ieri pomeriggio è stato poi leggermente attenuato dopo cena dalle notizie arrivate. "Fino alla tarda sera di ieri, i nerazzurri non hanno, comunque, ricevuto una comunicazione ufficiale dalla Baviera e neanche l’intorno del giocatore è stato informato su una presunta interruzione della trattativa. E pensare che l’Inter ha comunque messo la freccia su un rivale nobile come lo United, pronto a superare l’offerta italiana", si legge sulla rosea.