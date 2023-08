Le parole rilasciate ai canali ufficiali del club nerazzurro nella giornata di ieri fanno capire una volta di più l'attesa spasmodica vissuta da Benjamin Pavard in queste settimane: finalmente l'Inter. Da ieri il suo approdo è ufficiale. "Voglio vincere lo scudetto in modo da fissare la seconda stella sulla maglia dell’Inter. Vivo per vincere trofei, e questa cosa è importante per i tifosi e per tutto il club. Farò tutto il possibile e in squadra ci sono giocatori di fama mondiale che ci aiuteranno a raggiungerli", ha detto l'ex Bayern.

Ora si attende solo il video presentazione di IMH, la scelta del numero di maglia e il primo allenamento ad Appiano. Che ci sarà proprio oggi. "Arrivo con un obiettivo preciso: dimostrare di poter dare il massimo", ha detto. "E pure con un sorriso grande così, come quello dei bambini al parco giochi. In una estate complicata per il mondo nerazzurro, questa felicità cancella tutto e sa di buon auspicio. Benjamin l’interista è finalmente nerazzurro. Oggi primo allenamento e domenica sarà convocato. L’Inter ora si sente più al sicuro", scrive la rosea.

