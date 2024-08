Non solo Taremi. La Gazzetta dello Sport conferma l'anticipazione di FcInterNews (RILEGGI QUI) anche per quanto riguarda il recupero di Arnautovic, fermatosi per un'elongazione alla coscia sinistra durante il test di Pisa.

L'austriaco è sulla via del pieno recupero dall'acciacco e, proprio come l'iraniano, potrebbe tornare in gruppo a partire da martedì. Il peggio ormai sembra alle spalle per l'ex Bologna e soprattutto per Inzaghi, che quindi in Liguria potrebbe riavere a disposizione i suoi quattro attaccanti del momento, mercato permettendo. Anche perché, senza Arnautovic e Taremi, l'unica alternativa a Thuram e Lautaro sarebbe stato Correa, per la Gazzetta tra i peggiori anche nel ko con l’Al-Ittihad dell’altra sera a Monza, coperto di fischi dai tifosi.