Il ko di Thuram è stata l'unica nota negativa registrata in casa Inter durante il match con l'Atletico. Anche perché lo stop del francese è arrivato proprio a ridosso del mini-ciclo che attende i nerazzurri in campionato: Lecce, Atalanta, Genoa e Bologna tra domenica prossima e il 10 marzo, prima del ritorno con l'Atletico a Madrid.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi comincerà a dosare le forze per arrivare al match con Simeone nelle migliori condizioni possibili. L’idea di Inzaghi di allargare le rotazioni nasce anche dai tempi stretti di recupero. Già con il Lecce si prevede più di un cambio, con qualche pilastro inizialmente in panchina. Possibili chance dal 1' per Dumfries, Frattesi e Carlos Augusto. Anche Sanchez si candida per una maglia dall'inizio al posto di un Lautaro spremuto.

