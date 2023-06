Senza sorpresa, è Federico Dimarco il miglior in campo di Olanda-Italia di Nations League, secondo la Gazzetta dello Sport. Voto otto in pagella al laterale interista, autore di una prova completa sui due lati del campo: "Giocatore totale. Il 18 giugno si inventa un gol (1-0), un assist (2-), un gran salvataggio, facendo avanti e indietro ininterrottamente. E il 3-0 nasce da un suo recupero. Travolge Dumfries, uno spettacolo". L'altro nerazzurro d'Italia, Francesco Acerbi, strappa un buon 6,5: "E' un po' il Materazzi di questa Italia: il difensore irriducibile che non è Beckenbauer, ma risponde sempre presente e lotta su ogni pallone. Commovente".

Bocciato l'altro giocatori di Inzaghi in campo, il laterale orange Denzel Dumfries (voto 5): "Perde tutti i confronti: prima con Dimarco che lo prende alle spalle, poi con Chiesa che affonda al doppio della velocità. Male sul 3-1, male da centrale nella difesa a 3".

