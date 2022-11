Le parole di Beppe Marotta nella giornata di ieri non lasciano spazio a dubbi: il club non è per nulla felice di come stanno andando le cose in campionato. "C’è amarezza per la partita di Torino. La nostra è stata una sconfitta assolutamente giusta, a gioco lungo la Juventus, nonostante avesse importanti defezioni, ha meritato di vincere. Io non guardo le statistiche, ma in questo caso devono portarci a profonde riflessioni al nostro interno: abbiamo subito 19 gol di cui 16 in trasferta. Siamo l’Inter, non siamo abituati a questo", ha detto l'a.d. Sport nerazzurro. Insomma, frustrazione e insofferenza per l'ennesimo ko.