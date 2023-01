Con Skriniar destinato a lasciare il club a zero o per qualche milione, l'Inter è consapevole che per sanare le perdite sarà necessario un sacrificio in estate. E forse uno solo - almeno secondo la Gazzetta dello Sport - non basterà. "L’indiziato per il primo sacrificio sull’altare dei conti è Denzel Dumfries, in odore di Premier da un po’ di tempo ormai - si legge -. La sua agente Rafaela Pimenta ieri era attivissima all’hotel Sheraton di Milano, ma ha passato molto tempo pure nel Regno Unito. Ha proposto l’esterno olandese nelle segreterie delle grandi squadre inglesi, senza particolare successo. Insomma, il buon Denzel sarebbe potuto partire subito se nella rete della procuratrice brasiliana fosse rimasto attaccato qualche pesce grosso.