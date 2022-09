Dalla Francia insistono anche in queste ore: PSG fiducioso per l'acquisto di Milan Skriniar. Voci che si sono rincorse per tutta la giornata di ieri e che - secondo la Gazzetta dello Sport - hanno comunque sortito un effetto: "I dirigenti nerazzurri, dopo un confronto con il presidente Zhang, hanno avuto la conferma di un giocatore ormai ritirato dal mercato. E questo significa uno scenario chiaro. Nel senso che in viale della Liberazione si aspettano l’ennesimo affondo del Psg in extremis, anche nella giornata di oggi. Ma il no dell’Inter è netto: non ci può essere cifra in grado di far cambiare idea proprio sul traguardo del mercato - sottolinea la rosea -. Sarebbe stato troppo, in fondo, per il tecnico Simone Inzaghi - oltre che per i dirigenti - accettare l’idea di perdere il miglior difensore in organico. Sarebbe stata la beffa oltre il danno di un quarto centrale puro in rosa ancora non acquistato".