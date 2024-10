Dopo la nostra indiscrezione di mercato (RILEGGI QUI), sono piovute conferme: l'Inter è interessata a Daniel Maldini, di recente chiamato anche da Spalletti in Nazionale.

Il centrocampista offensivo - come ricorda la rosea - è diventato un giocatore del Monza a titolo definitivo nella scorsa estate, firmando un contratto biennale con rinnovo automatico di un’ulteriore stagione fino al 2027 in caso di salvezza al termine della prossima stagione. Il Milan ha comunque tenuto il 50% della cifra che i brianzoli incasserebbero in caso di cessione.

Su Maldini ovviamente si stanno concentrando diverse attenzioni e tra chi lo starebbe seguendo con più interesse ci sarebbero anche i top club italiani come Inter e Juventus. "Sarebbe curioso che un Maldini finisse nella Torino bianconera o nella Milano nerazzurra", scrive la rosea.