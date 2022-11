"Risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra": questo quanto comunicato ieri dall'Inter sul nuovo stop di Romelu Lukaku , che quindi salterà certamente il Bayern oggi e la Juve domenica. "La zona è la stessa dell’infortunio di fine agosto, colpa di uno scatto durante la partita con la Samp e di un lieve dolore che pareva superato domenica, tanto da far ipotizzare un suo impiego part time qui in Germania. Macché: ieri mattina nuovi fastidi e la decisione di altri controlli - spiega la Gazzetta dello Sport -. Lukaku salta il Bayern, la Juve e logica vuole che abbia finito qui il suo 2022 con l’Inter . Perché tra questo fine settimana e l’inizio della prossima svolgerà nuovi esami fisici per capire se la cicatrice si sarà nel frattempo “sistemata”".

Insomma, secondo il giornale, Lukaku in nerazzurro lo si rivedrà solo col nuovo anno, dopo i Mondiali. E proprio la competizione in Qatar consiglierebbe un po' tutti a usare cautela e, quindi, a non forzare il rientro a novembre. "Di più: è probabile che la prossima settimana, subito dopo aver svolto i nuovi esami con l’Inter, Romelu possa raggiungere già in anticipo il ritiro del Belgio, presso il quale si era già curato a settembre, di fatto anticipando di una settimana il suo arrivo in nazionale. Il Mondiale, ad oggi, non va considerato a rischio. Poi è evidente che sulla gestione dell’attaccante occorrerà avere molta prudenza. Nessuno vuole correre rischi. Neppure l’Inter, che già ragiona in ottica gennaio, un mese che tra campionato e Supercoppa da giocare sarà delicatissimo".