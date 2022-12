La delusione Mondiale è ancora lì da smaltire, ma Romelu Lukaku ha già messo nel mirino il ritorno in campo con l'Inter il prossimo 4 gennaio contro il Napoli. E allora, in attesa di riunirsi con i compagni a Milano nel fine settimana, l'attaccante lavora in vacanza con il connazionale Johan Gerets , preparatore della nazionale belga e uomo di fiducia nel trattare i muscoli di Rom . "L’idea, condivisa anche con lo staff interista, è quella di proseguire sulla strada tracciata, che ha permesso di superare l’infortunio alla coscia sinistra e di iniziare a mettere un po’ di carburante nel motore - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Al di là dell’eliminazione, qualcosa di buono Lukaku ha portato via dal Qatar: non ha interrotto la graduale ripresa che aveva già innescato alla Pinetina, semmai ha aggiunto un lavoro riabilitativo maniacale con sedute doppie e risonanze costanti: l’infortunio è stato seguito come fosse un reality show dai medici nel suo ridursi fino a scomparire. E se poi in campo, con la sua sola presenza a mezzo servizio, ha spaventato i rivali e sono fioccate le occasioni qualcosa vorrà pure dire".

Big Rom sarebbe voluto tornare immediatamente in Italia per unirsi ai compagni alla Pinetina e non staccare la spina neppure per un minuto, ma assieme alla società poi è stato deciso di confermare il piano iniziale valido per tutti i reduci dal Mondiale. Serve rinfrescare soprattutto la testa e resettare per poi ripartire al meglio. "Dalle Seychelles, poi, venerdì Rom atterrerà a Milano e sabato sarà con i compagni rientrati da Malta per dare continuità all’allenamento in gruppo. Lo sa Inzaghi e lo sa anche Spalletti: con Lukaku, quello vero, sarebbe tutt’altra Inter-Napoli".