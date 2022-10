Preoccupazione in casa Inter per il problema muscolare di Lautaro. Ieri - secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport - l'argentino aveva sensazioni più positive rispetto a sabato sera, ma comunque solo oggi si capirà l’entità dell’affaticamento muscolare: "Se non avvertirà fastidio, allora si allenerà con la squadra e sarà convocato per il Barcellona. Viceversa, in caso di fastidio ancora vivo, si procederà con degli esami strumentali per guardare più in profondità il problema e scongiurare un altro stop di uno dei leader nerazzurri", spiega il giornale. Ad ogni modo, la presenza dal 1' domani resta in dubbio e si va verso la coppia Dzeko-Correa. Non il massimo per Inzaghi, che contro il Barcellona si gioca tantissimo.