"Pagato per lasciare la scorsa estate la Pinetina, adesso all'Inter Alexis Sanchez farebbe tremendamente comodo". La Gazzetta dello Sport apre così la sua analisi postuma all'addio del Niño Maravilla che a fine dello scorso anno è stato 'pagato' per andar via, con il fine ultimo di alleggerire il monte ingaggi. La rescissione dell'ex Barça è stata spinta anche dalla forza motrice dettata dalla fiducia riposta da Inzaghi nel pupillo Joaquin Correa, che per il secondo anno consecutivo si rivela però deludente. A questa Inter, piena di difficoltà, un giocatore dalle caratteristiche di Alexis Sanchez, "in grado di saltare l'uomo, di creare la superiorità numerica e di segnare come sta facendo il Niño Maravilla in questa stagione al Marsiglia" sarebbe servito e non poco. "In viale della Liberazione nessuno rimpiange la scelta fatta ad agosto" spiega la Gazza, ma a posteriori, guardando non solo l'aspetto economico ma anche quello sportivo, qualche però sovviene lecito.