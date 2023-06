Romelu Lukaku migliore in campo col Torino nonostante non abbia segnato: questo la dice lunga sullo stato di forma del belga, tornato straripante come nei suoi momenti migliori. E il fatto che ora Inzaghi abbia il dubbio su chi tra lui e Dzeko debba affiancare Lautaro a Istanbul già di per sé significa che Big Rom ha scalato gerarchie e recuperato parecchio del tempo perduto in stagione.

"Ha vinto quasi ogni duello contro i marcatori granata, in una occasione ha superato di pura potenza un altro marcantonio come Buongiorno prima di calciare appena fuori, e in quella del gol ha accomodato la palla poi messa dentro da Brozo - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Con il neosposo Lautaro, meno brillante delle ultime uscite dopo lunghi festeggiamenti, balli e grigliate di asado, è stato proprio Romelu a guidare la Lu-La, cercando costantemente il compagno: in ogni caso, i due gemelli sono la coppia che in Europa ha partecipato da aprile in poi a più gol, la bellezza di 15". Messaggio chiaro di Lukaku. E sabato ormai è vicino...

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE