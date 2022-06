Solo l'apertura a un prestito da parte del Chelsea può far coronare a Lukaku il suo sogno di tornare all'Inter. E dall'Inghilterra, come riferisce la Gazzetta dello Sport , arrivano notizie non positive in tal senso. Secondo fonti britanniche, infatti, le cifre del negoziato non sarebbero accessibili al club nerazzurro.

Si parla di un prestito oneroso da circa 25 milioni di euro con riscatto obbligatorio a 76: "Una cifra, in totale, superiore ai 65 spesi per prendere Big Rom nel 2019 - spiega la rosea -. I numeri che rimbalzano dall’Inghilterra sono, al momento, tutti da verificare anche perché l’avvocato di Rom, Sebastien Ledure, non ha ancora dato il via alla sua missione londinese: dopo che martedì ha verificato la disponibilità interista in questa avventura, in 15 giorni incontrerà pure il Chelsea. La data limite è il 30 giugno, quando finiranno gli eventuali benefici del Decreto Crescita".

