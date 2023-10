I 30mila fischietti sono pronti. Pronti in Curva Nord per accogliere il "traditore" Lukaku, già perdonato dopo l'addio repentino poche settimane dopo lo scudetto. Stavolta no, per gli interisti lo sgarbo di trattare con Juve e Milan mentre l'Inter stava chiudendo con il Chelsea è qualcosa di inconcepibile. E allora la data del 29 ottobre è cerchiata in rosso da mesi sul calendario, come conferma la Gazzetta dello Sport. Fischi sonori per il belga.

I fischietti saranno distribuiti prima della partita per poi utilizzarli tassativamente a ogni tocco di Big Rom in campo. Va solo capito se ci sarà interferenza o meno con il fischietto dell'arbitro: toccherà a Maresca decidere all'istante. Il precedente di Ronaldo nel derby del 2007 è ben presente nella storia di tutti i tifosi nerazzurri: il brasiliano segnò, ma poi l'Inter rimontò e vinse 2-1.

