Mancano pochi giorni al derby di Milano e la tensione cresce con il passare delle ore. Quali saranno i 22 giocatori che scenderanno in campo dal 1'? Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi avrà a disposizione l'intera rosa ma il tecnico nerazzurro dovrebbe puntare ancora una volta sugli stessi 11 di partenza.

In porta Sommer, davanti a lui il terzetto composto da Darmian, De Vrij e Bastoni. Dumfries e Dimarco sulle fasce, a centrocampo Barella e Mkhitaryan ai lati di Calhanoglu: solo panchina per Frattesi. In avanti confermata la Thu-La. Qualche problema in più invece per Pioli, costretto a rinunciare a Tomori per squalifica e a Kalulu per infortunio: la coppia centrale sarà composta da Kjaer e Thiaw. In avanti c'è il dubbio legato alle condizioni di Giroud: il francese è alle prese con una leggera distorsione alla caviglia sinistra, ma c’è ottimismo sul suo recupero. In alternativa è pronto Jovic.

Le probabili formazioni del derby:



INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Loftsu-Cheek, Krunic, Reijnders; Leao, Jovic, Pulisic.