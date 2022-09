Le pagelle della Gazzetta dello Sport al mercato della Serie A. Le migliori - secondo la rosea - sono state Juventus e Roma che si sono meritate un 8 pieno, poi Milan, Napoli e Torino (!) alle loro spalle con 7,5. E l'Inter? Ai nerazzurri viene dato un 7: "Marotta e Ausilio sono partiti a razzo. Il ritorno di Lukaku, Asllani, Bellanova e Mkhitaryan hanno entusiasmato l'ambiente, facendo passare in secondo piano anche il mancato aggancio per Dybala. Poi è iniziata la via crucis delle vendite. Prima la cessione di Pinamonti al Sassuolo, il sacrificio di Casadei al Chelsea, quindi lo stillicidio di notizia su Skriniar con il no irremovibile di Zhang ad Al-Khelaifi. Infine il no al Leverkusen per Gosens e il sospirato arrivo in difesa di Acerbi last-minute".