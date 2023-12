Anche Lautaro Martinez alla fine si fermò. Dopo 89 partite, l'argentino rischia seriamente di fermare la striscia che dura dal 9 aprile del 2022, quando saltò il match con il Verona per squalifica. Stavolta, invece, il Toro pare costretto a fermarsi per infortunio.

Secondo la Gazzetta dello Sport, sicuramente il capitano salterà il Lecce per il problema all'adduttore accusato con il Bologna e che verrà valutato oggi con gli esami strumentali. Ieri ha svolto solo terapie e le sensazioni non sono state positive: la sensazione è che si tratti più di un semplice affaticamento. E allora il 2023 potrebbe essere già finito per lui, con il rientro magari per il Verona il 6 gennaio, saltando anche il Genoa il 29.

Per risalire a una partita saltata per infortunio bisogna tornare addirittura al 4 dicembre 2021, trasferta all’Olimpico contro la Roma, quando per precauzione rimase 90 minuti in panchina perché affaticato. Soluzioni? Oggi dovrebbe rivedersi in gruppo Sanchez, ma è chiaro che, senza Lautaro, il tandem probabile è quello Thuram-Arnautovic. Il piano B porta ad alzare Mkhitaryan vicino al francese.