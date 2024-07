Un Lautaro Martinez super anche in Nazionale. Dopo il Mondiale opaco di un anno e mezzo fa, concluso comunque con la grande gioia della coppa, il Toro nerazzurro sta diventando il protagonista assoluto dell'Argentina nella Coppa America di questi giorni.

Scaloni continua ad avere dubbi tra lui e Julian Alvarez. Dubbi che, invece, non ha per nulla Simone Inzaghi: Lautaro è capitano e leader della sua Inter senza discussioni, come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Uomo copertina dell'Inter con la doppia stella, anche il prossimo anno i nerazzurri saranno guidati dal numero 10. E, come in un circolo, gli effetti di questi giorni in nazionale potranno ripercuotersi sul futuro prossimo in nerazzurro. Scrive la Gazzetta: là dove, soprattutto, la mira non è in linea con i suoi standard, ossia in Champions. In questa competizione, Lautaro non è mai andato oltre i 5 gol (2019-20), persino nella stagione culminata nella finale di Istanbul il suo contributo non era stato scoppiettante (il gol al Milan nella semifinale di ritorno a sigillare l'accesso in finale, e poi Barcellona e Benfica tra girone e quarti). La sesta stagione del Toro da interista, invece, si aprirà con un pieno di fiducia albiceleste nella testa e nelle gambe - e magari con il terzo trofeo di fila con l'Argentina - e con la serenità che la firma sul rinnovo aggiungerà presto (prolungamento fino al 2029).