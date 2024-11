La Fifa non ha incluso Lautaro Martinez nella graduatoria del 'The Best FIFA Men's Player' e l'Inter ci è rimasta male. "È sorprendente e deludente che Lautaro non sia stato considerato tra i candidati dalla Fifa dopo una stagione eccezionale", ha tuonato il presidente nerazzurro Beppe Marotta. E l’attacco è proseguito con una nota ufficiale: "Le sue prestazioni straordinarie hanno contribuito a portare traguardi storici. Merita più rispetto e un riconoscimento maggiore. Questa esclusione sembra ignorare non solo i numeri e i successi, ma anche l’impatto che ha avuto nelle partite decisive. È un segnale negativo, dovrebbero essere premiati i giocatori che si distinguono in modo così importante. Speriamo che in futuro venga dato il giusto riconoscimento a chi, come Lautaro, continua a brillare sul campo".

E Lautaro? Qualche like in giro sui social a chi gridava allo scandalo, ma testa soprattutto alla Fiorentina. In lista, a differenza del Toro, ci sono Sommer, Bastoni, Dimarco e Calhanoglu. E allora fa ancora più impressione l'assenza del capitano della seconda stella e protagonista assoluto della Coppa America vinta dalla sua Argentina.