La sfida tra Inter e Napoli di questa sera sarà anche l'occasione per il nuovo incrocio tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, "due vecchi amici che si sono allontanati, persi e mai più ritrovati", sintetizza oggi La Gazzetta dello Sport in un suo pezzo. Già un anno fa, in occasione di Inter-Roma, c'era stato un saluto freddo tra il Toro e Big Rom e secondo la rosea stasera ci sarà lo stesso copione dopo le mancate risposte al telefono che hanno portato a occhiatacce, mancati saluti e i fischi di San Siro. Impossibile, comunque, dimenticare l'apporto che la LuLa ha dato all'Inter, con 182 gol complessivi negli anni di convivenza a Milano.

