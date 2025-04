Come riferisce la Gazzetta dello Sport, a spingere l'Inter stasera ci sarà anche la prospettiva di ricevere un cospicuo premio in denaro. Conquistare la semifinale di Champions League, infatti, farebbe scattare una ricompensa per la squadra da ben 3 milioni di euro.

La rosea ricorda come la partita di stasera possa far ricco il club: 90 minuti che pesano circa 25 milioni tra i 15 garantiti dalla Uefa per il passaggio del turno e gli oltre 9 di incasso previsto (il secondo più alto della storia nerazzurra) tramite il botteghino. Al netto degli incassi da stadio, questa campagna europea ha già portato nelle casse del club ben 100,4 milioni di euro, con la prospettiva di sfondare oggi il muro dei 115.

"L’Inter ha investito 14 milioni di euro per il croato Sucic, operazione chiusa con largo anticipo, e sta progettando un altro colpo oneroso, quello di Luis Henrique dal Marsiglia. Vuol dire che, a differenza del passato, i margini operativi dei dirigenti sono cambiati. Potenza di una nuova Champions che fa sempre più ricchi le società", si legge.