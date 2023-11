Prossimo obiettivo a parametro zero dell'Inter è Tiago Djaló, difensore portoghese in forza a Lilla, fermo da qualche mese per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro lo scorso marzo. Sul 23enne portoghese si stanno muovendo anche Milan, Juve e Barcellona perché - come spiega la Gazzetta dello Sport - non può passare inosservato un profilo del genere, di 191 cm potente e veloce.

L'Inter lo segue da tempo, ci aveva pensato anche nei giorni in cui si stava capendo la volontà di Skriniar di andare via, poi il crac al ginocchio e il resto è storia. Adesso occorre trovare il giusto argomento per convincerlo, ma qui è terreno per Ausilio e Marotta, che sui parametri zero potrebbero scrivere un manuale.

Ormai il ritorno in campo è prossimo e, esattamente come Thuram, Djaló ricambia i sentimenti dei nerazzurri e apprezza il fatto che nessuno dalle parti di viale della Liberazione si sia dimenticato di lui dopo il contrattempo fisico. Lui, che in Italia c'era già stato nel 2019 nelle giovanili del Milan, vorrebbe assaggiare eccome la Serie A. I nerazzurri già immaginano di avere in casa un futuro top-player.