La legge di Simone. Così la Gazzetta dello Sport chiama questa tradizione particolarmente favorevole a Inzaghi contro l'Atalanta di Gasperini da quando è alla guida dell'Inter. I numeri parlano chiaro: 5 vittorie (più una in Coppa Italia) e 2 pareggi. Peraltro, negli ultimi due incroci, sono venuti fuori due perentori 4-0.

Più in generale, la Dea del Gasp non batte la Benamata dall’11 novembre 2018: 4-1 a Bergamo con sigillo del Papu Gomez. Vale la pena recuperare un incrocio con il Simone laziale: finale di Coppa Italia 2019, vinta dai romani e avvelenata dal braccio da rigore di Bastos non rilevato, riporta alla mente la Gazzetta.

"L’Inter è la kryptonite tattica di Super-Gasp - si legge -. Riguardate il gol subito dalla Lazio: Castellanos arretra e crea spazio, palla di Rovella sopra la testa di De Roon, Dele-Bashiru aggredisce la profondità e va in rete. Lautaro, specie quest’anno, arretra e crea spazi come il Taty, e di gente affamata di profondità, dalla gamba forte, Inzaghi ne ha da svendere".